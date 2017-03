Nacional empata na receção ao Paços de Ferreira

Em jogo da 25ª jornada da Liga NOS, marcado pelo vento muito forte que condicionou fortemente a prestação das equipas, o Nacional empatou, na tarde de ontem, a um golo diante do Paços de Ferreira.

A jogar contra o vento nos primeiros 45 minutos, mesmo assim o Nacional foi a primeira equipa a criar perigo, mas Tiago, isolado por Aristeguieta, não conseguiu bater Defendi.

Na sequência de um canto marcado por Pedrinho, e com forte ajuda do vento, o Paços chegou à vantagem, mas o lance não esmoreceu o Nacional, que antes do intervalo podia ter chegado ao empate, valendo a intervenção do Filipe Ferreira para evitar que o remate do jogador do Nacional resultasse em golo.

Na segunda parte, com o vento pelas costas, só deu Nacional, mas as várias oportunidades criadas foram sendo sucessivamente desperdiçadas. Aos 78 minutos, Cadiz, de cabeça, fez o empate, e daí até ao fim formação orientada por Predrag Jokanovic tudo fez para chegar à vitória, mas uma vez mais faltou acertou na finalização e também um pouco de sorte, atingindo-se o minuto 90 sem que o marcador sofresse alteração.