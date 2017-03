“Partilhar conhecimento é construir um mundo justo”

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, esteve presente nas comemorações dos 40 anos de atividade da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, realizadas no passado dia 10 de março. O programa de celebração do aniversário incluiu o corte de um bolo “gigante” e respetivo “Parabéns”, hastearam-se as Bandeira Verde Eco-Escolas e Escola Modelo no Trânsito, realizou-se uma pertinente e emotiva homenagem à Lucinda Andrade, que incluiu uma tertúlia com antigos alunos daquela professora de São Vicente, assistiu-se a testemunhos também emocionantes de duas alunas finalistas da turma Educação e Formação de Adultos (EFA), declamação de poemas, cantos e dança.

Na ocasião, Jorge Carvalho felicitou a escola pela forma original de assinalar o aniversário natalício de Lucinda Andrade. “Associou ao seu dia uma das memórias do concelho. Uma comunidade que perde a sua memória é uma comunidade que perde o seu futuro. Felizmente, como ficou comprovado pelos diferentes testemunhos, essa memória não só está bem viva como a escola é, ela própria, uma das formas de preservar essa mesma memória”, sublinhou o Secretário Regional, assegurando que é o conhecimento que transforma as pessoas.

“O conhecimento tem duas vantagens extraordinárias: é portátil, pois acompanha-nos para onde quer que vamos, e é multiplicador, característica que a D. Lucinda privilegiou, pois multiplicou o conhecimento por todos aqueles que aqui estão”, exemplificou.

Neste contexto, Jorge Carvalho considerou D. Lucinda Andrade um exemplo na construção de uma sociedade equitativa. “Só construímos um mundo justo quando o conhecimento for suficientemente partilhado, quando todos puderem aceder também a esse mesmo conhecimento, à escola. Comecemos a construir esse mundo já hoje”, concretizou o Secretário Regional.