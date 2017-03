Tertúlia do Conselho de Cultura da UMa aborda o desenvolvimento sustentável num mundo em transição

A temática “desenvolvimento sustentável num mundo em transição” vai estar em discussão na próxima tertúlia do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira intitulada “Small was beautiful – A cegueira da Ganância”, que se vai realizar no dia 21 março, a partir das 18h30, no Auditório da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

Domingos Abreu, especialista em ambiente e biodiversidade, é o orador convidador da tertúlia, iniciativa que pretende abordar a temática e revisitar o conceito, num contexto em que o global pede dimensão e se reduz ao diminuto, quer no espaço, por via da realização da pequenez do planeta face às necessidades das sociedades atuais e futuras, quer pelas reduzidas capacidades da espécie humana em subsistir nesse planeta limitado.

A análise introduz o conceito de limites planetários, no sentido do proposto pelo Instituto Stockholm Resilience, como o quadro geral para o estabelecimento de um novo modelo de desenvolvimento económico capaz de promover um espaço justo e seguro para a humanidade, no qual se juntam sectores e atores, que até agora se têm mantido distantes e contraditórios. Na discussão pretende-se, eventualmente, testar esse modelo à escala local.

Após a tertúlia, segue-se um jantar-debate, no Restaurante Café Ateneu. A participação na tertúlia é livre.

O jantar-debate requer marcação até ao dia 21 de março, às 14H00, preenchendo o formulário disponível em https://goo.gl/Z3pqU0.