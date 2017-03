Madeira e China estreitam relações

A Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura promove, na próxima sexta-feira, dia 24 de março, a conferência “A Madeira e a China na Nova Rota da Seda Marítima”. A iniciativa tem lugar a partir das 9 horas, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (Colégio dos Jesuítas) e contará com a participação do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do Embaixador da República Popular da China, Cai Run.

Esta iniciativa, assim como a visita de trabalho à Região que fará o Embaixador da China já a partir da próxima quinta-feira, integra-se no plano de diplomacia económica que tem vindo a ser desenvolvido pela SRETC, através também da Direção Regional de Inovação Valorização e Empreendedorismo e, mais recentemente, da Invest Madeira.

Neste âmbito, a Região associa-se à iniciativa lançada pela China em 2013 “Uma Faixa, Uma Rota – a Nova Rota Marítima da Seda do Século XXI”, que envolve 65 países e que pretende reativar a antiga Rota da Seda entre aquele país e a Europa, por forma a constituir redes de zonas livres de comércio entre países, interligando estratégias de desenvolvimento e complementando vantagens competitivas.

Depois de várias sessões de apresentação e reflexão sobre o projeto em várias cidades portuguesas, a iniciativa será agora divulgada na Madeira numa conferência onde se pretende refletir sobre como se deverão preparar as entidades públicas e privadas da Região para conseguir parcerias estratégicas com entidades homólogas chinesas, nomeadamente lançar pistas para identificar sectores de cooperação futura e o desenvolvimento de uma maior colaboração económica, turística, financeira, social, cultural, educacional e aprofundar o conhecimento e a amizade entre os povos.

Para tal, a conferência conta com a participação de vários oradores, nomeadamente, Fernanda Ilhéu (Professora no ISEG da Universidade de Lisboa, Coordenadora do ChinaLogus – Business Knowledge & Relationship with China, e investigadora dos Centros CEsA e ADVANCE do ISEG), Jitendra Tulcidas (CEO da ENERMIN – Energy & Mining Consultants e Representante da Fundação AIP para Macau & China), Jincheng Wang (vice-reitor da International School of Business e diretor do Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa) e Pedro Rebelo de Sousa (fundador da Sociedade de advogados SRS Advogados que sucedeu à Simmons & Simmons Rebelo de Sousa e diretor executivo e não executivo de várias companhias nacionais e internacionais).

Esta iniciativa conta com a colaboração do ChinaLogus do ISEG da Universidade de Lisboa e da Associação Amigos da Nova Rota da Seda. O evento tem ainda o apoio da Universidade da Madeira e do Instituto Confúcio e destina-se sobretudo a académicos, economistas, fiscalistas, associações representativas e empresários com reconhecida influência, estudantes nas áreas internacionais e demais interessados, particularmente nos setores da área económica.