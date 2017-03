Exposição sobre as “Heranças e Vivências Judaicas em Portugal”

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visitou, na sala de exposições do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, a Exposição Internacional “Heranças e Vivências Judaicas em Portugal” organizada pela da Rede de Judiarias de Portugal – Rotas de Sefarad.

O Chefe de Estado foi recebido pelo Presidente da Rede de Judiarias de Portugal e Presidente do Município de Belmonte, António Dias Rocha, pela Embaixadora de Israel, Tzipora Rimon, pela Embaixador da Noruega, Anders Erdal, pelo Diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre Lacerda, pela Diretora da Cátedra de Estudos Sefarditas, Fátima Reis, e pela Diretora Regional de Cultura do Centro, Celeste Amaro, o Presidente da República visitou a exposição guiado pelo Curador da Exposição, Paulo Mendes Pinto.

Estiveram também presentes na inauguração da exposição Presidentes de Câmara e representantes dos 37 municípios pertencentes à Rede de Judiarias – Rotas de Sefarad, assim como representantes das Entidades Regionais de Turismo, Comunidades Judaicas portuguesas e as instituições científicas e académicas dedicadas ao tema, que constituem esta associação.

A exposição ficará patente na Torre do Tombo até ao próximo dia 29 de abril.