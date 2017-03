Regime que enquadra vinhos licorosos com denominação de origem publicado

A Secretaria Regional da Agricultura e Florestas dos Açores publicou hoje, em Jornal Oficial, a portaria que estabelece o regime aplicável à designação, denominação, apresentação e rotulagem do vinho licoroso com denominação de origem (DO) “Graciosa”, “Biscoitos” e “Pico”.

Este regime considera que, no contexto do setor vitivinícola nacional, a especificidade destes vinhos requer que se definam e prevejam em regulamentação regional as menções tradicionais que lhes são próprias, a par de um conjunto de procedimentos administrativos e de regras específicas de utilização e de caraterização.

Além disso, a disciplina da rotulagem deve ser adequada à legislação em vigor e ter em conta a experiência do organismo certificador e as necessidades de adaptação do setor às exigências do mercado.

A nova legislação regional “é de extrema importância para manter a identidade de uma tradição acumulada”, que impõe estabelecer uma eficaz individualização dos vinhos com denominação de origem (DO) “Graciosa”, “Biscoitos” e “Pico” perante os consumidores num quadro de concorrência.