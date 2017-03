Teatro da Didascália com mais 3 dias de intensa programação

O Territórios Dramáticos, promovido pelo Teatro da Didascália que arrancou na passada sexta-feira em Joane, continua esta semana para mais 3 dias de intensa programação.

Esta segunda semana abre esta sexta-feira, dia 24, às 21h30, pela mão da ESTE – Estação Teatral da Beira Interior, que apresentará o seu espetáculo Bamba Vamba Wamba. “Três atores e um palco vazio. A evocação do mesmo rei, perpassando uma paisagem cultural ibérica pelo mito revisitado de Bamba (Vamba ou Wamba). Mito fundacional, revelador da circunstância humana, ontem como hoje. Um período muito concreto da história política peninsular, onde o teatro, enquanto arte do espetáculo, só pode contribuir para a sua universalidade.”

No dia seguinte (sábado) é a vez se subir a palco o espetáculo Reportório Osório. Um espetáculo-concerto que nos chega da d’Orfeu Ass. Cultural de Águeda. “O espetáculo é uma coleção de canções, aliando a escrita sagaz de Luís Fernandes à magistral música de Luís Cardoso.

Continuaremos a promover o encontro e o diálogo entre artistas e público que será estimulado através de Cear e Falar, que acontecerá após os espetáculos de sexta-feira e sábado à noite, um convite para público e artistas partilharem a mesa. Num serão onde para além do confronto de ideias, haverá também um combate gastronómico, em que o anfitrião Vinho Verde abrirá o apetite a um doce ou salgado típico da região da companhia convidada.

No sábado à tarde, às 16h, haverá ainda tempo para a exibição do filme Amar, Beber e Cantar, último filme do realizador francês Alain Resnais, que adaptou para cinema a peça “Life of Riley”, do dramaturgo inglês Alan Ayckbourn.

No domingo à tarde, às 16h, para o público familiar, a companhia Peripécia Teatro, de Vila Real, apresenta o seu espetáculo “A Cores”. “Um espetáculo onde os atores pintam, e se pintam, com muita tinta e alguma pinta… Histórias de cores e com cores contadas pelas pinceladas, pelas manchas, pelas gotas, pelos desenhos.

Histórias mais ou menos simples. Mais ou menos abstratas. Mais ou menos divertidas. Mas todas muito coloridas.”

O bilhete normal para os espetáculos tem um custo de 4 euros. Existe desconto para estudantes, maiores de 65 anos e sócios da ATC – Ass. Teatro Construção, ficando o valor do bilhete nestes casos por 3 euros. Os filmes têm entrada gratuita.