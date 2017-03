«Hackers» ameaçam Apple

Um grupo de «hackers» denominado “Turkish Crime Family”, com suposto acesso a milhões de contas de usuários, está tentando extorquir dinheiro à Apple com ameaças de apagar completamente os dispositivos iPhone e no uso do iCloud. Exigem da empresa americana um “resgate” no valor de US$ 75 mil em Bitcoin ou Ethereum (criptomoedas) ou de US$ 100 mil em cartões de presente do iTunes.

“Nós primeiro pedimos que vocês removam o vídeo que colocaram no vosso canal do YouTube, uma vez que ele está procurando uma atenção não desejada. Em segundo lugar, gostaríamos que soubessem que nós não recompensamos ciber-criminosos por infringirem as leis”, terá respondido a empresa.