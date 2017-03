“Paula Rego, Histórias & Segredos” chega a Portugal a 6 de abril

“Paula Rego, Histórias & Segredos”, do cineasta Nick Willing, filho de Paula Rego e de Victor Willing, chega a Portugal a 6 de abril. A antestreia será dois dias antes, às 19h, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O filme revela momentos marcantes da vida da pintora, nomeadamente os episódios recorrentes de depressão, a relação complexa com o marido, o também artista Victor Willing (falecido em 1988), os casos extraconjugais de ambos, a família, e os problemas financeiros.

Para além do filme, a Cinemateca Portuguesa vai realizar um ciclo com filmes escolhidos por Paula Rego e a Casa das Histórias, em Cascais, vai inaugurar uma nova exposição com 80 obras da artista e do marido, provenientes de museus nacionais e internacionais, “algumas das quais vistas pela primeira vez em Portugal”.