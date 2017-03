Remodelção de comboios Alfa Pendular concluída em 2019

A CP – Comboios de Portugal apresentou, na última sexta-feira, o primeiro de dez comboios Alfa Pendular que serão renovados. A apresentação decorreu na Estação de Santa Apolónia, numa cerimónia que contou com a presença do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. A frota total de dez comboios Alfa Pendular será remodelada até ao final de 2019, num investimento total de aproximadamente 18 milhões de euros.

O comboio que, dia 24 de março, chegou a Santa Apolónia para a sua apresentação pública, transportou cerca de 60 trabalhadores do Grupo CP que integraram a equipa responsável pela sua remodelação e que, desta forma, vieram juntar-se à cerimónia.

Este comboio, com designação técnica de CPA 4009, entrou na sexta-feira ao serviço comercial, realizando a sua primeira viagem comercial entre Lisboa Santa Apolónia e Braga.

Os comboios Alfa Pendular entraram ao serviço em 1999, e desde então as 10 unidades desta frota Alfa Pendular já transportaram, no seu conjunto, mais de 26 milhões de clientes e percorreram mais de 45 milhões de quilómetros.