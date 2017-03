Ireneu Barreto com agenda cheia

O Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, estará hoje presente, dia 28 de março, pelas 11h30, no lançamento da primeira pedra do Conjunto Habitacional dos Viveiros V e, pelas 12h, na nova Loja do Munícipe do Funchal, sita aos Paços do Concelho (antigo edifício das Águas). Ambas as inaugurações serão presididas pelo Primeiro-Ministro do XXI Governo Constitucional, António Costa.

Pelas 19h45, acompanhando pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assiste no estádio do Marítimo ao encontro amigável entre a Seleção Nacional de futebol e a Seleção Nacional do Reino da Suécia.

No dia seguinte, 29 de março estará presente, pelas 11h20, na aerogare do Aeroporto Internacional da Madeira, na cerimónia de homenagem ao madeirense Cristiano Ronaldo, a qual será presidida pelo Presidente da República.