Morreu o ativista sul-africano Ahmed Kathrada

O ativista sul-africano e companheiro de luta de Nelson Mandela contra o ‘apartheid’ na África do Sul Ahmed Kathrada morreu aos 87 anos, informou a Fundação de Caridade Kathrada.

Kathrada estava entre os que foram julgados e presos juntamente com Mandela, no julgamento de Rivonia, em 1964, que atraiu a atenção mundial e expôs o brutal sistema legal sob o regime do ‘apartheid’.

Kathrada passou 26 anos e três meses na prisão, 18 dos quais em Robben Island, ao largo da Cidade do Cabo.