Bob Dylan vai receber finalmente o Nobel da Literatura

O músico norte-americano Bob Dylan vai receber no fim de semana o Nobel da Literatura em Estocolmo, revelou hoje a Academia Sueca.

De acordo com a secretária permanente da Academia Sueca, Sara Danius, a medalha e o diploma do prémio Nobel da Literatura serão entregues no sábado ou no domingo, já que o músico tem previstos concertos no fim de semana em Estocolmo, que foram agendados antes de se saber que seria laureado.

A atribuição do Nobel a Dylan será feita na presença de um pequeno grupo de pessoas e de forma privada, sem a presença de qualquer órgão de comunicação social, sublinhou Sara Danius.