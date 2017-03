Nas bancas a edição 905 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 905 – 31/03/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“Tenho orgulho das minhas raízes”

A decisão de atribuir o nome de Cristiano Ronaldo ao Aeroporto Internacional da Madeira não foi consensual, mas foi para a frente pelas mãos de Miguel Albuquerque. O futebolista agradeceu “a coragem, a frontalidade e a firmeza” na defesa da ideia. Marcelo Rebelo de Sousa disse que a decisão acarreta também responsabilidade.

Discursos políticos são “penso rápido para abafar asneiras”

André Pereira da Silva foi orador numa palestra do Rotary Club do Funchal onde falou sobre a Economia do Mar. Em entrevista ao «Tribuna», o advogado traçou a sua opinião sobre esta matéria no que se refere à Região, focando o turismo e a economia.

“A escola pública madeirense está cada vez mais podre”

O Movimento Por Um Ensino Melhor entregou um abaixo-assinado na ALM, em defesa de um ensino com qualidade.

“É exagero dizer que a Europa está mergulhada numa crise profunda”

Numa altura em que algumas vozes têm colocado em causa a continuidade da União Europeia, o «Tribuna» ouviu Marco Teles, coordenador do Centro Europe Direct Madeira.

Rusga no Mercado “apanha” vendedores desprevenidos

O Mercado dos Lavradores foi palco, no passado dia 24, de uma ação de fiscalização conjunta no Mercado dos Lavradores, envolvendo diversas entidades, nomeadamente a Fiscalização Municipal, Fiscalização da Unidade de Mercados, Polícia de Segurança Pública, Autoridade Regional das Atividades Económicas e Direção Regional das Pescas.

República poderá comparticipar até 50% da construção do novo hospital

O primeiro-ministro e o presidente do Governo Regional chegaram, esta semana, a um princípio de entendimento relativamente ao financiamento do novo hospital, com uma clarificação do artigo 57ª da Lei do Orçamento de Estado. A referida clarificação passará por contemplar verbas para a construção não só da infraestrutura, mas também dos equipamentos.

‘SeguraNet’ sensibiliza alunos para as temáticas da cidadania digital

O projeto SeguraNet, da Direção-Geral da Educação, lançou uma coleção de cartazes que, sob o título “5 Dicas”, apresentam sugestões de comportamento em ambiente digital para o exercício de uma cidadania saudável.

Empreendedorismo em debate na APEL

A Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL (AAAEA) organiza hoje um fórum dedicado ao empreendedorismo. ‘Da Sala à Empresa’, iniciativa organizada em parceria com a Escola da APEL e a ‘Startup Madeira’, vai analisar programas que têm sido desenvolvidos nos meios académicos e que visam estimular e apoiar o desenvolvimento empresarial.

Um olhar sobre o Parque Ecológico do Funchal

Este concurso promovido pela autarquia do Funchal surge com o objetivo de sensibilizar a comunidade educativa, assim como a população em geral, para a necessidade de preservação dos recursos naturais. As inscrições são gratuitas, podendo todos os participantes submeter um número máximo de 2 fotografias até ao dia 27 de abril de 2017.

Serviço aéreo para o Porto Santo ‘com melhores condições’

Eduardo Jesus garante que a nova proposta de redação do Caderno de Encargos para o Concurso Público Internacional, que prevê a exploração dos serviços aéreos regulares na Rota Porto Santo/Funchal/Porto Santo, “é uma conquista para toda a população do Porto Santo.

III Conferência Europeia em Mergulho Científico

O objetivo deste fórum internacional foi destacar os resultados que têm sido atingidos pelo mergulho científico enquanto ferramenta de investigação.