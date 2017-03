Novos tripulantes de cabine concluem curso em Santa Maria

Mais um curso inicial de tripulantes de cabine se realizou no Centro de Formação Aeronáutica dos Açores (CFAA), na ilha de Santa Maria. Ao todo foram 11 os formandos que participaram e concluíram a formação.

O curso teve como objetivo formar e certificar candidatos à função de assistente de bordo. Após concluída a formação com sucesso, o assistente de bordo fica dotado dos requisitos essenciais para se candidatar e poder vir a integrar os quadros de tripulante de cabine de qualquer transportadora aérea internacional.

Inaugurado em setembro de 2012, o CFAA, com sede na ilha de Santa Maria, tem como objetivo dotar a SATA e a Região Autónoma dos Açores com os meios adequados para a qualificação e desenvolvimento de Capital Humano ligado à atividade de transporte aéreo comercial de passageiros e carga, segundo os requisitos legais vigentes, bem como proporcionar a formandos particulares, entidades externas e colaboradores do Grupo SATA condições formativas de excelência.

O Grupo SATA “vê, assim, concluída com sucesso a formação de mais um grupo de assistentes de bordo, prontos para abraçar uma carreira central na atividade do transporte aéreo e que tem o potencial de valorizar o setor do turismo, agora em desenvolvimento nos Açores, através da prática dos valores transmitidos pela SATA, como são a inovação, a fiabilidade e a simpatia”.