“Forum Madeira Fashion’17” começa nesta sexta-feira

É já este fim de semana, sexta-feira (31) e sábado (1), que o maior evento de moda da Madeira acontece o “Forum Madeira Fashion’17”, que acontecerá pelas 21 horas na Praça Central do Forum Madeira. O evento promete duas noites muito divertidas e repletas de bons momentos.

A noite de sexta-feira, 31 de março, é dedicada ao Stars Fashion Show e às tendências de Primavera/Verão que serão apresentadas por Dânia Neto, Núria Madruga, Vanessa Martins e Lourenço Ortigão num desfile que conta com o cunho de Carolina Patrocínio e animação musical de Berg.

Já na noite de sábado, dia 01 de abril, é a vez dos mais novos brilharem no desfile Kids Fashion Show.

Este desfile conta com a presença de 60 crianças da região e a animação musical estará a cargo de Diogo Garcia, vencedor do talent show The Voice Kids.