11ª edição do Forum Madeira Fashion promete momentos únicos

O Forum Madeira que vai realizar, este ano, a 11ª edição do Forum Madeira Fashion, um dos eventos de referência da Madeira. O desfile de moda acontece já nos próximos dias 31 de março e 01 de abril, pelas 21h, na Praça Central do Centro. Serão duas noites marcadas por muita moda e animação musical.

E, como já vem sendo hábito, na passerelle haverá uma junção dos melhores modelos regionais e de caras bem conhecidas do público. Desta vez, o palco do Forum Madeira Fashion receberá Dânia Neto, Núria Madruga, Vanessa Martins e Lourenço Ortigão, no dia 31 de março.

O desfile Stars Fashion Show conta com a apresentação da conhecida apresentadora Carolina Patrocínio. A animação musical, por sua vez, estará a cargo de Berg. Já no sábado, dia 01 de abril, é a vez dos mais novos brilharem no desfile Kids Fashion Show.

Este desfile conta com a presença de 60 crianças da região, entre os 2 e os 13 de idade, que apresentarão as tendências para os dias mais quentes. Neste segundo dia, a animação musical estará a cargo de Diogo Garcia, vencedor do talent show The Voice Kids.