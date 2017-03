“VIII Encontro de Teatro Sénior” na B1/PE de São Roque do Faial

A Casa do Povo de São Roque do Faial organizará, no dia 27 de março de 2017 segunda-feira, pelas 14:30 horas na Escola B1/PE de São Roque do Faial, o “VIII Encontro de Teatro Sénior”.

O teatro é considerado um meio extremamente válido de animação que permite ocupar os idosos com atividades extremamente gratificantes.

Ao prazer da atuação, do agir, junta-se o da relação com o outro, da consciência do todo e da sua ação nesse todo, da troca e da partilha, no fundo o estímulo do “ator” enquanto ser social nas suas múltiplas dimensões, facetas e papéis.

É com intuito de assinalar o Dia Mundial do Teatro, que se comemora no respectivo dia, 27 de março, que esta instituição leva a cabo uma atividade de cariz teatral direcionada para a população sénior e estudantil da nossa freguesia, uma vez que, o referido encontro decorrerá na Escola B1/PE de São Roque do Faial. Serão os idosos a fazer teatro para os mais novos.

Foram convidados para participar neste encontro quatro instituições, nomeadamente: Centro de Cultura e Recreio Pontassolense, Centro de Convívio da Casa do Povo da Ilha, Centro de Dia da Casa do Povo de São Martinho e Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz. De referir que o Centro de Convívio de São Roque do Faial também participará no referido encontro.

No terminus do encontro haverá entrega de “troféus” e certificados de participação e intervenção das entidades oficiais presentes.

Os Grupos participantes e as crianças terão um lanche convívio na referida escola.

A organização convida todos os interessados a assistir a esta iniciativa.