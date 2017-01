Cantar o Santo Amaro ao autarca de São Vicente

Na sequência de reavivar e manter as tradições da freguesia, a Casa do Povo de São Roque do Faial, organizou no dia 14 de janeiro, véspera do Santo Amaro, o Varrer dos Armários. Esta atividade está a cargo do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” desta Casa do Povo.

Há muito tempo que a tradição de varrer os armários na véspera de Santo Amaro se tinha perdido em São Roque do Faial. “Há 10 anos a nossa Casa do Povo visitou algumas casas no dia 14 de janeiro para visitar as lapinhas. Como as pessoas das casas visitadas gostaram da iniciativa, a Casa do Povo incluiu no seu Plano de Atividades o Varrer dos Armários de modo a reavivar esta tradição. Antigamente era hábito visitar as casas dos amigos pelo Santo Amaro, pois nesta freguesia a “Festa” terminava nessa altura. Com o objetivo de identificar a nossa terra e os nossos costumes, a Senhora Natividade Abreu fez uma letra e música própria para esta atividade.

Uma curiosidade é o facto de um dos membros do grupo ir com vestes imitando o Santo Amaro.

A vassoura e a pá serão também levadas pelo grupo de modo a simbolizar o varrer dos armários.”.

A visita às casas iniciar-se- à por volta das 18horas em Santana.

“Visitaremos, também algumas casas das freguesias do Faial e São Roque do Faial. Mais uma vez, os principais objetivos desta atividade são os de recuperar e manter vivas as tradições desta terra e proporcionar momentos de convívio e confraternização entre os elementos do Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses” e aqueles que nos recebem, sempre com boa disposição e amizade”.