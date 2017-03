Cisco discute benefícios da digitização dos negócios na Madeira

A Cisco estará na segunda-feira, dia 27, no Funchal, para promover o evento “Digitize Madeira”.

A iniciativa contará com a presença do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do Secretário de Estado Regional da Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, procurando discutir os principais desafios e benefícios da digitização.

Segundo um estudo da IDC encomendado pela Cisco, um grande número de clientes está a fazer a transição para redes preparadas para a era digital e, embora quatro em cada cinco organizações consultadas não tenham ainda alinhado as suas estratégias de negócio e de networking, aquelas que o fizeram estão a conseguir dobrar as receitas.

A Cisco está a ajudar estas organizações na sua viagem em direção às redes da era digital, com um novo modelo que identifica os cinco elementos chave da preparação da rede: automatização, analítica, segurança e cumprimento das políticas, Cloud e IoT. Este modelo permite acelerar o crescimento de forma eficaz, rápida e diferenciada, definindo a evolução dos clientes através dessas cinco fases e otimizando a sua transformação da rede.

A agenda do evento irá incluir os seguintes temas:

·Abertura – Eduardo Jesus, Secretário Regional da Economia, Turismo e Cultura, Governo Regional da Região Autónoma da Madeira

· Processo digital: O futuro começa hoje – Sofia Tenreiro,General Manager, Cisco Portugal

·Os Benefícios da hiperconvergência – Francisco Guerra, HyperConverged Solutions Sales Specialist, Cisco

·Inovação e Fast IT com soluções empresariais na cloud – Cisco Meraki – Pedro Teixeira, Comstor

·Apresentação MCC – Caso de estudo da Electricidade da Madeira (Rede e Datacenter)

·O Impacto das novas tendências Tecnológicas nas organizações, pessoas e cidades – Rui Brás Fernandes, CTO, Cisco Portugal