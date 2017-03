Será apresentado hoje, dia 26, pelas 16 horas, o livro “Maltrapilho de Natal”, do autor Bernardino Côrte, na Livraria Bertrand do La Vie Funchal.

Trata-se de uma obra que evoca no leitor a atmosfera compassiva do Natal através de histórias e prosa poética. A apresentação será feita pelo autor e contará também com a presença do Padre António Marcelino Ganança.