Crianças sensibilizadas para poluição do mar

A Secretaria Regional do Ambiente e dos Recurso Naturais (SRA) apoiou o musical ‘A Incrível Fábrica dos Oceanos’, em exibição no Centro de Congressos da Madeira. A ligação a este evento surge no âmbito do da Estratégia MaRaM, que contempla um conjunto de ações que pretendem constituir um instrumento integrado de controlo e mitigação da poluição das águas costeiras.

Através desta ação, e por intermédio das crianças, a Secretaria do Ambiente procura sensibilizar os profissionais do setor da pesca para a necessidade de adotar e manter boas práticas ambientais no decurso da sua atividade, assim como melhorar a gestão de resíduos a bordo das embarcações de pesca e no porto do Caniçal.

A Estratégia MaRaM, aprovada pela Resolução de Governo nº555/2015, de 16 de julho, pretende atuar em duas vertentes principais, nomeadamente a sensibilização e a educação ambiental. Tendo por alvo a alteração de comportamentos e a identificação da origem de focos de poluição para a sua eliminação, pretende aliar as comunidades piscatórias ao importante esforço de mitigação da poluição marítima, apelando ao seu apoio na atuação rápida e eficaz em casos de focos de poluição pontuais e sistemáticos.