Lidl cria operador turístico

A cadeia de supermercados alemã Lidl estreou-se numa nova área de negócio: a venda de viagens. À semelhança do que acontece no El Corte Inglés ou no Carrefour, o Lidl já iniciou a venda de viagens na Alemanha, Áustria e Suíça, mas acaba de anunciar também a sua entrada nesta área no mercado francês.

Segundo a imprensa internacional, a cadeia de supermercados, além de vender produto online de outros operadores turísticos, especialmente alemães, criou também o seu próprio operador turístico.

Em países onde já opera, como a Suíça, a cadeia cria um folheto mensal com as suas viagens, entre as quais está uma lista de opções. Muitas das viagens são de vários operadores turísticos, quase todos os alemães, mas algumas viagens são “férias Lidl”, que são apresentadas aos clientes como uma marca de Lidl E-Commerce International, uma de suas subsidiárias.