Checkpoint Systems instala soluções antifurto em 2.800 lojas Dollar General

A Checkpoint Systems líder mundial em soluções de protecção electrónica de artigos (EAS) e RFID para a indústria retalhista, anunciou um acordo para instalar antenas de segurança e sistemas de desactivação em cerca de 2800 lojas da cadeia norte-americana Dollar General. Numa fase anterior à implementação, a Dollar General experimentou os pedestais das antenas e os sistemas de desactivação num número limitado de lojas como forma de medição dos benefícios que a etiquetagem visível (EAS visible tagging) comporta para a prevenção do furto e a protecção de inventário com maior risco de ser furtado. Depois da obtenção de resultados positivos ampliou a implementação na totalidade do projecto.

“Escolhemos a Checkpoint porque oferece serviços, soluções e uma assistência excepcionais. Precisávamos de implementar as soluções EAS da Checkpoint nas 2800 lojas com rapidez para ter a oportunidade de incrementar as vendas e reduzir as perdas provocadas pelo furto que tínhamos detectado nas lojas piloto”, explica Ken Peschier, Director Sénior de Store Operations da Dollar General.

De acordo com David Pérez del Pino, Director Geral da Checkpoint Systems em Espanha e Portugal, “a instalação na Dollar General constitui uma das implementações EAS mais rápidas que alguma vez se realizou no mercado. Para as cadeias retalhistas, serem dinâmicas na hora de se fornecerem de sistemas de protecção de artigos de alta qualidade contribui para melhorar as vendas e reduzir a perda.”

Diferentes estudos sobre o sector retalhista manifestam os benefícios da etiquetagem na origem. Além do mais, no marco dos últimos National Source Tagging Symposiums realizados nos Estados Unidos da América e patrocinados pela Checkpoint, os participantes deram a conhecer ao público resultados impressionantes. Por exemplo, segundo expressou o Vice-Presidente de prevenção de perda de uma conhecida cadeia norte-americana de farmácias, “nas nossas lojas, a etiquetagem em origem reduziu em cerca de 44% o furto de artigos com alto risco de subtracção”.

Outro assistente apontou que “as etiquetas antifurto visíveis exercem um importante efeito dissuasório e a etiquetagem na origem preserva a imagem das embalagens de alta gama melhor que a etiquetagem em loja.”