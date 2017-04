Evangelista pede “sanções exemplares”

O presidente do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), Joaquim Evangelista, condenou “veementemente” a agressão ao árbitro José Rodrigues por um jogador do Canelas na partida com o Rio Tinto, da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto. O líder do SJPF considerou o incidente deste domingo “lamentável” e pediu sanções “exemplares” para o jogador Marco Gonçalves, que, entretanto, já foi dispensado pelo Canelas e constituído arguido pelo Ministério Público.

“Não me revejo nessas práticas, acho lamentável. É importante que o fenómeno desportivo e a família do futebol comece a dar exemplos. Há muita crispação no futebol”, disse Evangelista. “Deve ter consequências exemplares. É inaceitável um colega agredir outro dentro das quatro linhas, e isto vale para todos. Tem de haver respeito mútuo.”