Funchal com nova ‘Fun Zone’

A Praça CR7, no Funchal, tem uma nova área de entretenimento. A nova Fun Zone, no Pestana CR7 Funchal, inaugurada no passado dia 1 de abril, assume-se como o primeiro espaço de jogo em Portugal localizado fora de um casino, sendo que o acesso é apenas permitido a maiores de 18 anos de idade.

O novo espaço conta com 150m², são 35 máquinas de jogo, das quais se destacam 8 satélites de Roleta electrónica, 7 satélites de Blackjack e 20 Slot Machines. Nestas últimas há novidades nunca antes estreadas na Madeira, tais como, máquinas Vip Lounge e Slot Machines em 3D. Algumas destas máquinas possuem cadeiras interactivas que permitem controlar o jogo quase sem tocar na máquina.

Na nova Fun Zone existe ainda um Sports Bar, onde são servidas bebidas e snacks, com três ecrãs televisivos que irão transmitir conteúdos desportivos. O espaço dispõe de wi-fi gratuito e conta ainda com uma exposição permanente de 400 miniaturas de Ferraris.

Este novo local, gerido pelo Casino da Madeira, parte integrante do Grupo Pestana, conta com um staff de 15 pessoas, fruto da parceria entre o Casino da Madeira e a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira.

O espaço funciona de segunda a quinta-feira, das 11h00 às 23h00 e das 12h00 às 24h00 durante as sextas, sábados e vésperas de feriados.