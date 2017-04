O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, preside amanhã, 04 de abril, o Ato Comemorativo do 86º aniversário da Revolta da Madeira – 1931.

No decorrer desta cerimónia, que terá lugar, às 10 horas, na Rotunda do Largo Conde Charles de Lambert, será feita a deposição de flores no Monumento Dedicado à “Revolta da Madeira”.