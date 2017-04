Ante-projeto de lei de despenalização da Morte Assistida debatido no Funchal

O Espaço Paulo Martins, no Funchal, encheu para ouvir a apresentação do ante-projeto de Lei do BE sobre a despenalização da morte assistida em Portugal.

Numa Sessão Pública, promovida pelos Deputados do BE na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) e Assembleia da República (AR), o Deputado e vice-presidente da AR, José Manuel Pureza, apresentou o anteprojeto de lei que pretende despenalizar a morte assistida e João Semedo, um dos subscritores da petição “direito a morrer com dignidade”, explicou o que pretendem os peticionários.

