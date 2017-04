Cerimónia de tomada de posse do Comando Territorial de Faro

A cerimónia de tomada de posse no novo Comandante do Comando Territorial de Faro, tenente-coronel Joaquim Paulo Fernandes Crasto, decorreu ontem, dia 11 de abril, nas instalações deste Comando, tendo sido presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, tenente-general Manuel Mateus Costa da Silva Couto.

O tenente-coronel Joaquim Crasto ingressou na GNR em 1988, tendo realizado o curso de Oficiais bem como outros cursos de promoção e formação, de âmbito militar e civil.

Ao longo da sua carreira tem desempenhado diversas funções, destacando-se: Comandante dos Destacamentos Territoriais de Ovar São João da Madeira, Águeda e Anadia; Observador de Polícia no âmbito da ONU, em Angola; Comandante do Grupo de Instrução de Aveiro; Comandante do 4.º contingente português no Afeganistão; 2.º Comandante do Centro de Formação na Figueira da Foz, da Escola da Guarda; e 2.º Comandante do Comando Territorial de Aveiro.

O tenente-coronel Crasto é licenciado em Segurança Comunitária e mestrando em Segurança, Defesa e Resolução de Conflito.

O Comando Territorial de Faro está sediado no Largo de São Sebastião, na cidade de Faro, tendo sob a sua responsabilidade o cumprimento da missão geral da GNR em todo o distrito.