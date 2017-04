Instituto Hidrográfico instala marégrafo na Selvagem Grande

Uma equipa conjunta da brigada hidrográfica do Instituto Hidrográfico e do navio hidrográfico da Marinha Gago Coutinho (NRP Gago Coutinho), em missão de apoio logístico para edificação das estruturas de apoio da Autoridade Maritima Nacional naquelas ilhas do território nacional, instalaram ontem um marégrafo radar no interior da enseada das Cagarras, na Selvagem Grande.

Esta nova capacidade de observação e medição da altura da maré na Selvagem Grande irá permitir recolher elementos de informação valiosos com o objetivo de serem utilizados no apoio a trabalhos no âmbito da hidrografia, bem como para concretizar estudos sobre as marés naquela região.