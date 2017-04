Detenção de arma em Machico

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira, através da Esquadra de Investigação Criminal de Machico, procedeu à detenção de um individuo do sexo masculino, de 43 anos, por posse de uma arma fogo transformada (canos serrados), com o calibre de 12mm, a qual não se encontrava manifestada, nem registada e o seu possuidor não é portador de licença de uso e porte de arma.

O detido foi constituído arguido, sujeito a Termo de Identidade e Residência e presente a primeiro interrogatório judicial, junto do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira | Departamento de Investigação e Ação Penal do Funchal conforme o preceituado no Código do Processo Penal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de Termo de Identidade e Residência.

O Comando Regional da PSP da Madeira recomenda a todos os cidadãos o contacto no mais curto espaço de tempo e por qualquer via, com qualquer Esquadra da PSP a fim de acionar a intervenção policial em tempo útil, sempre que haja conhecimento de situações suspeitas ou relacionadas com a prática de ilícitos.