Governo dos Açores promove projeto “Artesanato Capacitar pela Inovação – Craft & Art”

A Vice-Presidência do Governo, através do Centro Regional de Apoio ao Artesanato (CRAA), promove, de 17 a 22 de abril, a realização, em Ponta Delgada, da primeira ação de formação “Inovar as Artes e Ofícios dos Açores”, no âmbito do projeto “Artesanato Capacitar pela Inovação – Craft & Art”, criado com o objetivo de melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas.Esta iniciativa de âmbito regional, desenvolvida em parceria com a GRATER, pretende, desta forma, contribuir para o desenvolvimento de projetos de inovação assentes nas artes e ofícios tradicionais mais emblemáticos das nove ilhas, desde os bordados às rendas, passando pelas fibras vegetais, escamas de peixe, cerâmica e tecelagem.

Depois desta formação destinada a artesãos de São Miguel e de Santa Maria, o projeto prossegue na ilha Terceira, de 8 a 13 de maio, para artesãos da Terceira e da Graciosa, e na ilha do Pico, de 29 de maio a 3 de junho, para artesãos do Pico, São Jorge, Faial, Flores e Corvo.

As ações de formação são ministradas pela Associação Portugal à Mão – Centro de Estudos e Promoção das Artes e Ofícios Portugueses, uma associação cultural sem fins lucrativos que promove a reflexão e o debate sobre as artes e ofícios e a cultura tradicional.