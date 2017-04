Hugo Vau nomeado para prémios mundiais de ondas grandes

O surfista português Hugo Vau, de 39 anos, encontra-se entre os finalistas dos WSL Big Wave Awards deste ano, os prémios mundiais para os surfistas cujas performances em ondas gigantes se destacaram ao longo dos últimos doze meses, atribuídos anualmente pela World Surf League, a entidade que rege o surf profissional em todo o planeta.

Vau encontra-se entre os cinco finalistas escolhidos por um painel de especialistas, na categoria de “Maior Onda”, graças a uma onda surfada na Praia do Norte, Nazaré, no dia 24 de outubro de 2016.

Na mesma categoria, com ondas surfadas no mesmo dia e no mesmo local, encontram-se também nomeados dois amigos e companheiros de surf de Hugo, o italiano Francisco Porcella e o alemão Sebastien Steudtner. Estas são, aliás, três das nove nomeações da famosa onda nazarena nos prémios deste ano – um recorde para um mesmo local, numa temporada só.

Hugo Vau, que faz parte da equipa de surf e resgate do famoso surfista norte-americano Garrett McNamara, foi nomeado finalista nestes prémios pela segunda vez (a primeira foi em 2015), sendo assim o surfista português de ondas grandes com maior número de candidaturas e nomeações aos WSL Big Wave Awards.

“Foi com surpresa que recebi a notícia, através de uma mensagem de um amigo,” afirma Hugo. “Mas tinha um ‘feeling’ que este ano poderia ter uma onda finalista. É um enorme orgulho poder representar Portugal a este nível! Fiquei muito contente com a notícia, que só me motiva ainda mais a continuar o meu trabalho dos últimos anos nesta área. Dia 29 de abril lá estarei, na Califórnia, na cerimónia de entrega dos prémios, esperando honrar ainda mais o meu país,” conclui o residente na ilha Terceira, Açores.