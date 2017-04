Museu do Pico apresenta ciclo documental “Baleeiros do Mundo”

A Direção Regional da Cultura, através do Museu do Pico e em parceria com a produtora Comunicar Atitude, apresenta, a 20 e 27 de abril, pelas 21h00, no Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, os primeiros filmes do ciclo documental “Baleeiros do Mundo”.

Este ciclo, que vai decorrer durante os próximos meses, integra um conjunto de filmes internacionais sobre a baleação desde o início do século XX, na sua maioria a preto e branco e com imagens de cenas de caça e desmanche que podem chocar a sensibilidade de alguns espetadores.

A iniciativa prevê, igualmente, uma revisitação de memórias, com o objetivo de aumentar o espólio fotográfico histórico das Lajes do Pico, sendo a população convidada a partilhar fotografias antigas referentes à baleação, as quais serão digitalizadas, mediante a autorização dos proprietários.

A recolha de imagens decorrerá até ao final deste ano, junto das instalações da Comunicar Atitude e do Museu do Pico.