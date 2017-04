Tertúlia da Malta do Calhau recebe a tripulação do Race For Water Odyssey

Tem chegada prevista para hoje ao final do dia, o iate suíço RACE FOR WATER, embarcação que está a realizar uma volta ao mundo através da iniciativa RACE FOR WATER ODYSSEY 2017- 2021, iniciativa promovida pela fundação com o mesmo nome, cujo responsável é o empresário suíço, Marco SIMEONI.

O Naval do Funchal, junta-se a este projecto, recebendo no próximo Sábado, dia 22, a tripulação deste enorme e diferente barco, durante mais uma tertúlia da Malta do Calhau pelas 13 horas, na Quinta Calaça.

Em ano de celebrações do seu 65º aniversário, “Perto do mar e dos Madeirenses”, o naval continua a ser um pólo de ligação ao mar e aos passantes a exemplo do seu historial. Esta oportunidade de dar a conhecer este projecto de enorme importância para todos nós e para o futuro do planeta, será uma oportunidade única para conhecermos de mais perto, o projecto RACE FOR WATER ODYSSEY 2017-2021, que tem por objetivo alertar para a invasão do plástico nas águas e a preservação dos oceanos.

O objetivo desta fundação é identificar, promover e ajudar a implementar soluções que dêem valor aos plásticos em fim de vida e criar novas fontes de rendimento para as pessoas mais afetadas pela sua poluição. (Http://www.raceforwater.org)

É um barco pioneiro, com uma missão crucial para os oceanos, trazendo esperança para a sua preservação. Com a sua paixão pelo mar, o empresário suíço, Marco Simeoni decidiu em 2015 lançar uma expedição científica e ambiental, a Race for Water Odyssey, para fazer a primeira avaliação global da poluição plástica dos nossos oceanos.

O barco, Race for Water, foi completamente redesenhado e adaptado para expedições científicas em 2016, para proporcionar condições de trabalho ótimas a bordo. Graças aos seus 90m² dedicados à investigação, à sua estabilidade e à sua auto-suficiência energética, este barco permite a equipas de cinco a sete investigadores, bem como estudantes, de viajar e assim poderem realizar pesquisas, treino e partilha de informações. Depois de mais de um ano de preparação, o projeto concretizou-se com o lançamento da Odyssey no presente mês em Lorient.

Nos próximos 5 anos, o Race for Water viajará pelo mundo para promover soluções para preservar o oceano da poluição. A rota foi organizada de modo a efetuar escalas em eventos internacionais de enorme relevo mundial, como nas Bermudas (para a America’s Cup), Tóquio (para os Jogos Olímpicos) e Dubaï (para a Exposição Universal), aproveitando assim, para sensibilizar o público em geral sobre as diferentes soluções propostas pela fundação.

O barco tem chegada prevista para o final da tarde hoje dia 20 de Abril de 2017, onde irá fazer escala no porto da cidade do Funchal até o dia 23 de Abril.

Será uma enorme honra e alegria para o Clube Naval do Funchal em ano das celebrações do seu 65º aniversário, receber a tripulação deste projecto na sede social do clube, para um almoço, que será com certeza um momento não só de convívio, mas também de aprendizagem e de troca de conhecimentos.