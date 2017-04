Mostra Gastronómica de Raia na Ericeira

Após o 3.º Festival internacional do Ouriço-do-mar, que aconteceu de 31 Março a 9 Abril, a Ericeira recebe, no próximo fim de semana – 22 a 23 abril – uma mostra gastronómica dedicada à raia.

A raia é um peixe abundante na Ericeira e continua a fazer parte da dos saberes e sabores da vila. Depois de seca, amanhada e bem lavada, a raia é passada por salmoura. Em dias de sol, é colocada à porta das casas para ir secando, pendurada nos estendais, como se fosse roupa lavada. Uma forma económica de alimentar a família em tempos difíceis.

No âmbito do plano de divulgação dos produtos endógenos do seu território, a Câmara Municipal de Mafra, em parceria com a Nuno Nobre Consultoria, organiza cinco mostras gastronómicas dedicadas à valorização de cinco peixes e mariscos locais. Assim: Raia (22 e 23 Abril), Polvo (13 e 14 de Maio), Mexilhão (27 e 28 de Maio), Cavala (10 e 11 de Junho) e Percebes (24 e 25 de Junho).

Conceituados chefes de cozinha e 15 restaurantes locais vão apresentar novas propostas com os produtos referidos, incluíndo-as nas suas ementas. Vão também haver demonstrações culinárias, nos sábados e domingos programados, a partir das 16 horas na nova arena de show cooking instalada no Mercado Municipal da Ericeira. Os produtores regionais de vinho e cerveja artesanal do concelho de Mafra também estão presentes para harmonizar as propostas gastronómicas.