Bibliotecas e museus associam-se às comemorações do 43º aniversário do 25 de abril

A Direção Regional da Cultura, através dos seus Serviços Externos, associa-se às comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril, promovendo a realização de uma série de iniciativas, destinadas a assinalar esta data.

Assim, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro promove, a partir de hoje e até 2 de maio, a apresentação de uma mostra de jornais do próprio dia da revolução e dos dias posteriores. Para complementar, estarão também presentes cartazes provenientes do espólio da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, que ajudam a espelhar a iconografia e os valores desta importante data. A mostra está patente na sala de publicações periódicas.

Também a Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta, promove a realização de uma “Mostra bibliográfica sobre o 25 de abril de 1974”, que estará patente ao público na Sala de Leitura, de hoje a 29 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 19h00, e, no sábado das 14h00h às 19h00.

Por sua vez, o Museu da Graciosa, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, evoca esta data com a realização de um espetáculo de dança apresentado pelas Turmas de Dança da Escola Básica e Secundária da Graciosa e dos Núcleos ARE CDEIB, que terá lugar no dia 25 de abril, no Centro Cultural da Ilha Graciosa, pelas 21h00.