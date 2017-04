Aeroporto de Atlanta lidera tráfego mundial

O top 20 dos aeroportos com maior tráfego a nível mundial voltou a ser liderado pelo aeroporto norte-americano de Atlanta Hartsfield-Jackson, que processou mais de 104 milhões de passageiros no ano passado, de acordo com a informação preliminar do Conselho Internacional de Aeroportos (ACI).

Segundo as conclusões do ACI, que analisou os dados transmitidos por 1.179 aeroportos a nível mundial, a segunda posição do ranking voltou a caber ao aeroporto de Pequim, que já no ano anterior tinha alcançado o mesmo lugar, tal como o aeroporto do Dubai, que ficou novamente no terceiro lugar do ranking.

No total, os 20 aeroportos com maior tráfego a nível mundial processaram 1,4 mil milhões de passageiros, o que se traduz por uma subida de 4,7% face ao ano anterior, representando 18% do tráfego global de passageiros.

No aeroporto de Atlanta Hartsfield-Jackson, o tráfego cresceu 2,6% face a 2015, para um total de 104 milhões de passageiros, o que, segundo o ACI, se deveu à localização privilegiada da infraestrutura, a apenas duas horas para 80% da população dos EUA, bem como à expansão da frota da Delta Airlines, a maior companhia a operar neste aeroporto, que, em 2015, aumentou o número de aparelhos em utilização.

Na segunda posição ficou novamente o aeroporto de Pequim, com mais de 94 milhões de passageiros processados, o que representou uma subida de 5% face ao ano anterior. O ACI explica que, no caso do aeroporto de Pequim, a subida foi mais contida que em anos anteriores devido à restrição de capacidade que afectou esta estrutura no ano passado.

Já o Dubai ficou com a terceira posição, tal como tinha acontecido no ano passado, contabilizando mais de 83,6 milhões de passageiros, o que se traduz num acréscimo de 7,2%, em grande parte devido aos voos internacionais com escala no Dubai, o que tornou já esta estrutura no aeroporto com maior tráfego internacional do mundo, ultrapassando novamente Londres/Heathrow.