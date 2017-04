Assistência a embarcação de recreio francesa

O Capitão do Porto de Lagos, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou, durante a tarde do dia 23 de abril, uma operação de assistência a uma embarcação de recreio que se encontrava a meter água com dois tripulantes de nacionalidade francesa, após uma falha estrutural da embarcação, a cerca de 1.5 milhas a Sul da Meia-Praia, em Lagos.

A embarcação, do tipo semirrígido, com cerca de 5 metros de comprimento, sofreu uma descolagem dos flutuadores, devido a uma deficiência de material, começando de imediato a embarcar alguma água.

Nas imediações encontrava-se outra embarcação que recolheu os dois tripulantes, com cerca de 60 anos de idade, tendo sido transportados para o interior do porto de Lagos, não necessitando de quaisquer cuidados médicos.

Nesta operação foi ativada a embarcação salva-vidas SR33, atribuída à Estação Salva-vidas de Ferragudo, que conseguiu resgatar a embarcação, que se encontrava já muito perto da rebentação, e procedeu ao seu reboque para o porto de Lagos.