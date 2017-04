Protecção Civil deixa recomendações à população devido à precipitação

De acordo com a Informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e associado à ação de uma depressão quase-estacionária, centrada, aproximadamente, entre os Arquipélagos da Madeira e dos Açores, prevê-se a ocorrência de períodos de chuva e aguaceiros temporariamente fortes e persistentes, acompanhados de trovoada, entre as 00 UTC e 12 UTC do dia 26 de abril (nível de aviso laranja), em particular na costa sul e nas regiões montanhosas da ilha da Madeira e Porto Santo.

O regime de aguaceiros (ao nível de aviso amarelo), deverá manter-se até 29 de abril (sábado), em todo o Arquipélago da Madeira.

Face às condições meteorológicas, o Serviço Regional de Proteção Civil IP-RAM reitera as seguintes Recomendações para Chuva Forte: Esteja atento aos avisos e recomendações das autoridades competentes, mantendo-se informado do evoluir da situação. Em caso de inundação no interior de sua casa por excesso de chuva, contacte os Bombeiros locais e/ou o Serviço Municipal de Protecção Civil do seu concelho.

Ao conduzir nestas condições, reduza a velocidade, conduzindo com precaução devido a possíveis congestionamentos de tráfego. Tenha atenção aos lençóis de água que podem formar-se, não conduza ou estacione em zonas propícias a inundações.

Tenha em atenção a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas e a limpeza de inertes que possam ser arrastados. Ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos ou árvores e outros detritos para a faixa de rodagem.