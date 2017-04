FC Team com nova máquina para 2017

Foi num ambiente de companheirismo e amizade que o FC Team apresentou, na Quinta da Fonte Faneca (Terra Chã), a viatura com que se vai disputar ralis em 2017. Depois de um acidente na prova que abriu a temporada – o Rali Serra do Cume -, Fábio Silva e Catarina Barroso vão utilizar um novo Renault Clio, desta feita um 1.8 16v, com o qual a dupla poderá subir na tabela.

“A nossa anterior viatura ficou irrecuperável do acidente, e a opção foi adquirir outra” explicou o piloto, referindo que “é um carro com outro potencial, com outra margem de progressão e que vai agora exigir a necessáris habituação. Queremos ser competitivos desde logo, mas ainda é cedo para saber onde nos vamos posicionar na tabela”, avançou.

A preparação e assistência técnica continuam a ser de Marcos Gonçalves (Auto Gonçalves), “a quem agradeço imenso a ajuda e os conselhos, pois ele tem sido a nossa garatia de fiabilidade e segurança”, disse Fábio Silva, que também mencionou os apoios de Feltrozinhos e Lolitas, Laser 2001, Vanessa Aguiar-Nutrição, Eduardo Costa Seguros, Abílio Rocha, porto das pipas Press, Husse, e ABett. Rallys.

Para Catarina Barroso, o objetivo deste início de temporada “é terminar o Rali Sical, pois temos de rodar o máximo possível com o carro, que é bastante diferente do anterior. Será um rali de aprendizagem”, referiu a navegadora.

A equipa tem, para já, agendadas presenças em todas as provas do Terceira Automóvel Clube e do OEC Motor Clube, estando em hipótese fazer um rali fora da ilha.

Recorde-se que Catarina Barroso foi campeã regional (navegadoras) VSH 2RM até 1400cc em 2016. para a Catarina, sendo Fábio Silva o vice-campeão da mesma categoria. A navegadora da equipa foi ainda terceira classificada do campeonato açoriano, assegurando a vitória no Troféu de Ralis Asfalto Além Mar/Açores, competição onde a dupla se sagrou vice-campeã da Classe 1.