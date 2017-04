Exposição “Os Rapazes dos Tanques” no átrio da CMF

A Câmara Municipal do Funchal deu início, na passada sexta-feira, ao seu calendário de comemorações do 43º Aniversário da Revolução de 25 de abril de 1974, com o presidente Paulo Cafôfo a inaugurar a exposição “Os Rapazes dos Tanques”, no átrio dos Paços do Concelho.

Esta é uma exposição com base no trabalho do fotojornalista Alfredo Cunha nas ruas de Lisboa no próprio dia 25 de abril de 1974, cedida pelo Centro Português de Fotografia, e deriva do livro com o mesmo nome, publicado em 2014 por Alfredo Cunha e pelo jornalista Adelino Gomes, que são dois dos convidados da Câmara Municipal do Funchal para as comemorações deste ano do 25 de abril no concelho.

Tanto na exposição, como no livro, assume destaque a coluna do Capitão Salgueiro Maia, que incluiu vários madeirenses, também eles presentes na abertura desta exposição. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, enalteceu o significado singular desta data, a importância de assinalá-la de forma plena todos os anos e congratulou-se pelo facto da Autarquia poder contar com ilustres presenças da História da Região e do País nos atos oficiais desta semana.

No âmbito das referidas comemorações, foi também lançado o livro “Os Rapazes dos Tanques”, no Teatro Municipal Baltazar Dias.