Projeto Mundo Marca Açores promove empresas regionais

O Vice-Presidente do Governo destacou segunda-feira, durante a apresentação do primeiro dos 40 programas audiovisuais de promoção de produtos regionais, que esta nova iniciativa “constitui mais um esforço de promoção e divulgação da Marca Açores” e mais “um importante apoio às empresas” regionais, contribuindo para sua notoriedade e potenciando novos negócios.

“Com esta nova iniciativa, vamos assegurar, numa primeira fase, a produção de 40 programas de divulgação e promoção de 40 empresas aderentes à Marca Açores”, afirmou Sérgio Ávila que falava no lançamento do projeto Mundo Marca Açores, em Angra do Heroísmo.

O governante revelou que “estes programas serão divulgados através da Internet, redes sociais e através de canais de televisão regionais, nacionais e internacionais que estabeleçam protocolos com o projeto”.

Sérgio Ávila sublinhou que esta medida “além de assegurar nos diversos canais de comunicação mais um meio de promoção das empresas e produtos açorianos, sem encargos para essas empresas, disponibiliza também um novo instrumento de promoção que os empresários podem utilizar no âmbito da sua estratégia de comercialização e divulgação”.

Frisando que desde a sua criação há apenas dois anos, a Marca Açores já conta “com mais de 1800 produtos e mais de 100 empresas aderentes em todo o arquipélago”, o titular da pasta da Competitividade Empresarial anunciou que a partir do próximo mês de maio as empresas aderentes vão passar a ser auditadas.

“Depois da criação da figura do Gestor Marca Açores, em março passado, que assegurará um acompanhamento eficaz e personalizado em todas as fases do processo de adesão, vamos passar também a acompanhar as nossas empresas nas Auditorias Marca Açores”, revelou Sérgio Ávila, sublinhando que se pretende apoiar as “empresas na identificação de situações que podem ser alvo de melhoria”.

“A proximidade e a relação de parceria que temos com as nossas empresas é dinâmica e orgânica: Altera-se, cresce-se e melhora-se, sempre”, afirmou o Vice-Presidente do Governo, acrescentando que “por isso, queremos continuar continuaremos a inovar e a cuidar das nossas empresas, levando os Açores mais longe!”

A série de 40 programas intitulada Mundo Marca Açores é de produção exclusivamente regional e cada programa mostra todas as componentes de produção de vários produtos do setor agroalimentar, assim como o quotidiano de serviços e estabelecimentos aderentes em diversas empresas de todo o arquipélago e que se caraterizam por serem “certificados pela natureza”.

O programa Mundo Marca Açores é acompanhado pela canção “Marca Açores”, uma música composta pelo grupo terceirense Myrica Faya em exclusivo para este projeto.

Com o lançamento deste programa audiovisual o Governo dos Açores dá continuidade à estratégia de promoção dos produtos açorianos, a qual, possibilita a fidelização e acesso a novos mercados, o alargamento da base económica de exportação e o reforço da competitividade das empresas regionais, sendo o primeiro programa dedicado às Queijadas da Graciosa, também o primeiro produto certificado no âmbito da Marca Açores.