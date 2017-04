Depois da recente participação no single “Somos Eu e Tu” de Paulo Sousa, WAZE lançou o novo tema em formato digital, “Esquece”, com a participação especial de G-Son & Zara G dos Wet Bed Gang.

O poder da escrita e das harmonias, com a capacidade de fundir o Rap e o R’n’b com um toque de Pop, aliados ao seu enorme carisma, são pontos fortes deste artista, criando uma identidade artística diferente do comum.