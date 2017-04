Cruzeiros trazem 13 mil visitantes aos Açores

Até ao próximo sábado, dia 29 de Abril, duas ilhas açorianas vão receber mais de 9 mil passageiros e 4 mil tripulantes. A maior azáfama deverá ocorrer precisamente esta quarta-feira, 26 de abril, dia que Ponta Delgada recebe a visita do Brilliance of the Seas e a escala que assinala o fim da segunda viagem que o Serenissima efetuou no arquipélago. Por seu turno, na cidade da Horta, o navio Zuiderdam visita o Porto da Horta, numa escala que deve trazer à ilha mais de 2700 visitantes.

No dia seguinte, este navio ruma a Ponta Delgada e terá a companhia do AIDAmar, paquete que está a efectuar um cruzeiro transatlântico entre as Caraíbas e a Alemanha. Neste dia, prevê-se, aproximadamente, 5500 visitantes, entre passageiros e tripulações, desfrutem da cidade micaelense e da ilha em geral.

Para o dia 28, o Terminal das Portas do Mar tem previsto receber mais dois navios de cruzeiro, desta feita o Prinsendam e o mega iate francês de cruzeiros, Le Ponant. Especial saliência para o navio da Holland America Line, pois, ao contrário da tendência geral de itinerários eastbound desta época, ou seja dos Estados Unidos rumo à Europa, o Prinsendam está a realizar um itinerário em sentido inverso, no caso concreto rumo à Florida.

Ainda no âmbito desta viagem, o mais antigo membro da famosa frota holandesa tem escala agendada para o dia 29, na cidade da Horta, naquela que deve ficar assinalada como a última do mês com maior movimento, até à data, de navios de cruzeiro no arquipélago.