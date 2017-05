A.M.A. apresentam dois singles em Maio

Os A.M.A. apresentam os singles “Não Estamos Sós” e “Ama” respetivamente a 12 e 19 de Maio. A banda de Santa Maria da Feira é composta por Joana Andrade e Zé Tó Lemos.

“Não Estamos Sós” é o primeiro de vários singles que irão ser lançados este ano. Todas músicas e letras são compostas e produzidas pelos A.M.A.

Os A.M.A. desafiam a criatividade e trabalham para lançar uma música por mês. Excecionalmente Maio terá 2 singles. O estilo é viciante e irresistível num universo entre os sintetizadores e as melodias de piano. As letras, retratam essencialmente histórias de amor com as duas vozes em uníssono num timbre único e original. Uma verdadeira viagem pela Eletrónica, Pop, R&B.