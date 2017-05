O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na sexta-feira, dia 5 de maio, pelas 16h45, no encerramento do “Encontro Regional do Diálogo Estruturado: Preparar para a vida, preparar para a sociedade”, que terá lugar na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Esta iniciativa, promovida no âmbito da Semana Europeia da Juventude 2017, conta com a participação de cerca de 90 jovens de todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira e será dinamizada com o apoio do Conselho Nacional de Juventude.