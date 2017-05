Atletas do Clube “Os especiais” sagram-se campeões nacionais em atletismo

No passado fim de semana, na cidade do luso, realizaram-se os campeonatos nacionais individuais de atletismo da anddi-portugal para atletas síndrome down. O atleta Francisco Gouveia, sob orientação do técnico Rui Neves, obteve excelente participação conquistando os títulos nacionais nas disciplinas dos 800 metros, 1500 metros e 1500 metros marcha, estabelecendo ainda nos 1500 marcha novo recorde mundial com a marca 9’25’07m que pertencia ao sul africano Charles Mailula.

De salientar ainda a boa prestação da atleta Sandra Sousa ao conquistar o título de campeã nacional na disciplina dos 400 metros e vice-campeã nacional nas disciplinas de 100 metros e 200 metros respetivamente.