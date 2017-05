Duque de Edimburgo vai retirar-se da vida pública no Outono

O príncipe Filipe, actualmente com 95 anos, vai abandonar os seus deveres reais. O marido da rainha Isabel II de Inglaterra irá retirar-se da vida pública este Outono. De acordo com um comunicado oficial da Casa Real britânica, a decisão do Duque de Edimburgo conta com o “apoio total” da rainha.

“O príncipe Filipe estará presente em compromissos agendados até Agosto, quer sozinho quer acompanhado pela rainha. Depois disso, o duque de Edimburgo não aceitará novos convites para visitas e eventos, apesar de reservar a escolha de poder participar em determinados eventos públicos, de tempos a tempos.”

Natural da Grécia, Filipe é filho do príncipe André da Grécia e da Dinamarca e da princesa Alice de Battenberg. Foi expulso do país, juntamente com a sua família, quando tinha apenas 18 meses. Em 1939, com 18 anos, juntou-se à Marinha Real Britânica, onde conheceu a rainha Isabel II, à data com apenas 13 anos, quando esta fazia uma visita à Real Escola Naval de Dartmouth. A partir desse momento, começaram a trocar correspondência. Antes do anúncio do casamento, abandonou os seus títulos gregos e dinamarqueses e naturalizou-se cidadão britânico. Casariam em 1947, na Abadia de Westminster, já depois do fim da Segunda Guerra Mundial, na qual Philip combateu.

Filipe é, com a rainha, pai de quatro filhos: Carlos, Ana, André e Eduardo. O seu papel na Casa Real britânica sempre esteve mais ligado à vida familiar, sendo que os seus biógrafos o apontam como o mais presente na educação dos filhos.