Carlão quer “Viver Pra Sempre”

“Viver Pra Sempre” é o novo single de Carlão e o segundo tema do álbum que será editado no último trimestre de 2017, após o primeiro avanço com “Agulha no Palheiro”. Com letra de Carlão e música de Boss AC, “Viver Pra Sempre” chega hoje às rádios e está disponível para compra online e escuta nas plataformas digitais.

O vídeo, estreado ontem à noite, foi realizado por Fernando Mamede (Fanan), com quem Carlão já havia colaborado nos vídeos de “Os Tais” e “Entre o Céu e a Terra”. Foi gravado em Almada, no bairro onde cresceu, numa festa que juntou várias gerações de elementos da sua família e amigos. Uma celebração da vida que Carlão partilha com os seus e em que transmite uma mensagem universal sobre passado e futuro: vivemos para sempre, uns nos outros.

Carlão já se encontra na estrada, com um espectáculo renovado e a apresentar estes novos temas, com DJ Glue, Nuno Espirito Santo, no baixo, Gil Pulido, nas teclas, e Bruno Ribeiro na voz.